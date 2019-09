Briti abielupaar valmistab mööblit ennenägematul moel

Nimelt valmistab Briti abielupaar mööblit elus puudest, suunates neid kasvama nii, et moodustuks koheselt soovitud ese. Sellisel viisil mööbli tootmine nõuab aga omajagu kannatust, ühe söögitoakomplekti valmimiseks võib kuluda kuni kümme aastat. Seetõttu on ka hind vastav - ühe tooli eest tuleb välja käia ligikaudu 12 000 dollarit.

«Miks raiuda maha suur puu, et see siis üha väiksemateks ja väiksemateks tükkideks teha? Meie idee on kasvatada puid nii, et need saavutaksid kohe soovitud kuju,» ütles Gavin. Hetkel on paari Derbyshire farmis kasvamas 250 tooli, 100 lampi ja 50 lauda.