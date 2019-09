Sisearhitekt: korterist teeb tõelise kodu läbimõeldud köök

Köögid erinevad nii paigutuse, uste värvi või fassaadi värvi, kodumasinate kui ka mitmete teiste aspektide osas. Sellegipoolest on Gontšarova sõnul mitmeid universaalseid aspekte, millele peaks unistuste kööki planeerides tähelepanu pöörama.

1. Mis on köögi eesmärk?

Esmalt tuleks panna paika, mida köögis tegema hakatakse - kas lihtsalt hommikusööki või lihtsamaid retsepte või asub seal tööle paadunud gurmaan. Vastus sellele määrab palju - alates pliidiplaadi valikust kuni toiduvalmistamiseks mõeldud töötasapinna planeerimiseni. Kui köögi omanik eelistab lõuna- ja õhtusööki pigem väljas süüa, siis polegi ehk mõistlik kulutada palju moodsale köögivarustusele, mis jäävad suure tõenäosusega vaid üheks detailiks kogu interjööris. Kui aga kulinaarse loovuse proovilepanek on tähtsal kohal, tasub iga detail põhjalikult läbi mõelda.

2. Milline on korteris liikumise logistika?

Omaette rolli mängib ka see, kas köök asub pigem magamistoa läheduses või mitte ja kui kiiresti ning mugavalt köögialale ligi pääseb. Siinkohal mängib suurt rolli pere koosseis ja korterisisesed liikumistrajektoorid. Näiteks on mõistlik läbi mõelda, kuidas pääseda mugavalt ligi kohvimasinani, kus hakkab toimuma perekondlik söömine jne.

3. Kas kõik vajalik on käepäraselt kättesaadav?

Kindlasti tuleks läbi mõelda ka see, kas eelistate, et nõud, noad ja muud köögitarvikud oleksid alati nähtaval ja kiirelt kättesaadavad? Või on tähtsamaks minimalism ning asjade «peitmine» kappidesse ja nende kasutamine vaid vajadusel? Siin ei ole õigeid ega valesid vastuseid, küll aga sõltub nendest eelistustest köögimööbli valik ja köögi töötasapindade planeering. Näiteks see, mis võib ühe jaoks tunduda segamini köögina, on kulinaaria fännide jaoks hoopis ideaalseks lahenduseks, kus kõik retsepti järgi toimetamiseks vajalik on koheselt kättesaadav. Ja vastupidi - range kord ja minimaalselt nähtaval olevad köögitarvikud võivad olla mõne kokkaja jaoks hoopis ainus lahendus, kuidas köögis toimetada.

4. Tähelepanu materjalide kvaliteedile

Erinevalt diivanist või telerist, mida on üsna lihtne vajadusel välja vahetada, jääb köök koju pikemaks ajaks ning just seetõttu on oluline pöörata tähelepanu selle heale kvaliteedile. Kokkuvõttes on see ju kodu süda ning kui temaga on kõik korras, jääb see märkamatuks. Kui aga miski köögis ei toimi nii nagu vaja, hakkab see pidevalt häirima. Tänapäeva tipptasemel kvaliteediga kööke valmistatakse kaasaegses robottootmises ning just see tagab nende täpsuse ja ka töökindluse.

5. Rohkem isikupära!