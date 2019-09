IKEA kutsub tagasi väikelastele ohtliku toote

Klientide ohutus ning turvalisus on IKEA prioriteet. Kõiki IKEA tooteid testitakse vastavalt tootmisstandarditele ning regulatsioonidele. IKEA sai klientidelt tagasiside, et pudipõlle lahti võttes võib kinnitusnupp kukkuda põlle küljest ära, laps võib selle alla neelata ja seeläbi lämbuda. Siniseid ja punaseid MATVRÅ põllesid müüakse komplektina, mistõttu kutsutakse need tagasi samuti komplektina. Sama kollektsiooni puu- ja juurviljamustriga pudipõlled on ohutud teistsuguse disaini ning materjali tõttu.