Kui hirmul on suured silmad: kuidas veenda üürileandjat lemmiklooma heades kommetes?

Üürileandjad on tihtilugu eelarvamuslikud ning suhtuvad üürnike lemmikutesse pigem suure skepsisega. Suurbritannia kinnisvaraekspert Phil Spencer teab õnneks, kuidas murda jää üürileandja ning üürniku lemmiklooma vahel.

Üürikorterit uudistama minnes soovitab ta nimelt kaasa võtta pilt oma lemmikust, et üürileandja saaks loomaga juba varajases etapis tutvust teha. Lisaks ei tee paha, kui üürikorterit inspekteerima minnes ka mõne varasema üürileandja soovituskiri kaasas on, vahendab idealhome.co.uk. Niiviisi teab tulevane üürileandja, mis sorti elanikega tegu on, ning olles veendunud lemmiku eeskujulikus käitumises, langeb ilmselt tagaplaanile ka eelarvamus ja trots.