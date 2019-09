Hästi valitud toataimed seovad kodu tervikuks

Sisekujundusentusiast Merlin Miido on üks neist, kes hindab taimi sisekujunduselemendina väga kõrgelt, mis sest, et ta oma sõnul on neid elu jooksul teadmatul hulgal ära tapnud, ükskõik kui hästi ta ka nende eest hoolitseda on püüdnud. «Sellegipoolest täidan ma tühjaks jäänud potid alati uutega ja ostan ka uusi potte juurde, sest ma armastan toataimi väga mitmel põhjusel,» sõnab ta.

Miido sõnul on taimed ideaalne vahend, millega täita ruumi niinimetatud tühjad augud. «Kohad, kuhu ei oska midagi panna ja kus võib-olla ei ole ruumigi millegi panemiseks: toanurgad, kapi või diivani kõrval olev tühi pind, väike vahesein. Need on ideaalsed kohad taimedele. Taimed aitavad luua hubasust, toovad tuppa elu, annavad värskust ja tekitavad sellise «siin kodus elatakse» tunde,» sõnab ta.

Samuti toovad taimed tuppa värvi, ilma et mõne teise tooniga koostoimes ebakõla tekiks. Taimede roheline värv sobib Miido hinnangul absoluutselt igasuguse seinavärviga.

Kolmandaks ja mitte vähemtähtsaks argumendiks kasutada kujundamisel just potitaimi, on lillepotid ise: nende abil saab tuua sisekujundusse juurde detaile. «Korvid, vaasid, potid, lillealused: väga lihtne viis, kuidas koju veidi sisekujunduslikke elemente juurde lisada,» sõnab ta.

Mõned trendikamad kui teised

Kuid kindlasti ei tasu alahinnata ka lõikelilli. Klassikaliste õite asemel kasutatakse Miido sõnul hetkel jätkuvalt väga palju trendikaid rohelisi oksi, peamiselt näiteks eukalüpti. «Eukalüpti on väga mitut erinevat sorti ja lisaks kihvtile väljanägemisele annab see värskena väga hea lõhna tuppa. Eukalüptiokste kasutusaeg on ka väga pikk, kuna nad näevad efektsed välja ka kuivanuna,» räägib ta.

Lisaks rohelistele okstele on väga trendikad ka puuvillaoksad ning erinevad kõrrelised, eesotsas pampas grass´iga. «Odavam ja lihtsam variant on teeäärest, niidult või järve kaldalt korjata pilliroogu, viljapäid või muid kõrrelisi ja need lihtsalt veeta vaasi pista. Töötavad väga hästi sisekujunduselemendina,» jagab Miido rahakotisõbraliku nipi.

Kui otsida trendikaid toataimi, tasuks Miido sõnul kindlasti vaadata suure lüüra-viigipuu poole – see on tulevikutegija, mis välismaal juba kõvasti laineid lööb, aga Eestis veel väga laialt levinud ei ole. Samuti on väga popid havisabad, sulgvõhad ja nõelköied. «Eriti popid on hetkel ka kõikvõimalikud sukulendid,» räägib ta.

Jälgi paigutust

Kindlasti pole ükskõik, kuidas taimed ruumis paigutad. Eelkõige tuleb kindlaks teha, milline asukoht taimele sobib: see sõltub taime valgusvajadusest. Siis pööra tähelepanu taime suurusele. «Kui suure seina ääres on kapp või diivan, mis seinaga võrreldes on liiga väike, siis saad proportsiooni paika, kui asetad sinna kõrvale suure taime, mis ka seinapinda vähemaks võtab,» juhendab Miido.

Kui toas on palju kandilist mööblit, siis taimi mõne riiuli või kapi nurgale asetades muutub üldmulje kohe pehmemaks.

Väikesed taimed sobivad igale poole. Miido soovitab kasutada kõrvuti erinevas suuruses taimi, et tekitada rohkem tasapindu. «Näiteks kolm erinevas kõrguses väikest taime koos kapinurgal töötaks väga hästi. Suures ruumis mõjuvad väiksed taimed ka hästi, neid peaks siis lihtsalt mõnevõrra rohkem olema,» räägib ta.