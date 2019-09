Tallinna majade pakkumishind on pööranud langusesse

Erinevate linnaosade majande müügipakkumiste hindades ja hindade muutustest portaalis KV.EE on üsna suured vahed. «Selle taga on asjaolu, et mõnes linnaosas – näiteks Lasnamäel, Mustamäel või Põhja-Tallinnas on pakkumisel vaid paarkümmend maja. Väikese majande müügipakkumiste arvu juures võib ühe maja müüki lisandumine või müügist kadumine allesjäänute keskmist hinda üsna oluliselt mõjutada,» selgitas hinna muudatuste tagamaid KV.EE juht Tarvo Teslon.