Enne ja pärast: kuidas luua isiklikku ruumi jagatud ühiselamutoas?

IKEA sisekujundaja Rita Rimke sõnul on ühiselamutubade renoveerimise suurimaks väljakutseks isikliku ruumi ning piisaval määral ladustamisvõimaluste tagamine. «Näiteks renoveeritavas ühikatoas oli kolme tüdruku peale köögis vaid üks laud, mille taga koos õpiti ja söödi ehk kui keegi tegi köögis süüa, siis ei saanud teised samal ajal laua taga õppida. Samuti puudus täielikult privaatsus, isegi riidekapp, kus asju hoida,» lausus Rimke. Ühiselamus elavad tudengid hoiustasid oma asju kottides ja pappkarpides.

FOTO: Optimistic Public

Kogu vaba ruum tuleb nutikalt ära kasutada

Kitsastes tingimustes on oluline kasutada ruumisäästvaid ning funktsionaalseid lahendusi. Näiteks vooditeks valiti naturaalsest puidust voodid, mille tühja voodialust saab kasutada isiklike asjade hoiustamiseks. «Samuti valisime kaldega peatsiga voodid, et oleks mugavam õppida, lugeda ja filme vaadata,» lausus Rimke ning rõhutas, et voodi maksis vaid paarkümmend eurot. Need, kes ei soovi investeerida uue voodi ostmisesse, võiksid siiski mõelda uue kattemadratsi soetamise peale, et tagada parem hügieen.

Isikliku ruumi loomiseks kasutati ühiselamu toas õhukesi kangaribasid, mis riputati iga voodi ette. Voodite kõrvale asetati kõrged raamaturiiulid, kuhu on võimalik panna isiklikke asju, mida on soov tihti kätte saada. Samuti kasutati ära voodi kohal olevat vaba ruumi, kuhu asetati seinariiulid ja kontaktlamp. «Ühiselamus elavale õpilasele on asendamatuks lahenduseks kontaktlamp, mida saab vajadusel liigutada ühest kohast teise vastavalt sellele, kui head valgustust parajasti vaja on. Kontaktlamp maksab keskmiselt vaid paar eurot,» lausus Rimke.

FOTO: Optimistic Public

Ruumikitsikuses leiti siiski ruumi ka väikesele liigutatavale sülearvuti alusele, kus saab nii kohvi juua, kodutöid teha kui ka filme vaadata. Tüdrukute rõõmustamiseks loodi ühiselamutuppa ka eraldi nurgake ilurituaalideks – peegel meikimiseks koos kontaktlambist tuleva lisavalgustusega.

Köögikärud ning kokkupandav mööbel

IKEA sisekujundaja sõnul tasub väikestes köökides asendada kapid ning isegi töötasapind köögikäruga, kus on mugav ladustada tarbeesemeid ning mille peale on võimalik panna ka bambusest lõikelaud, kus söögitegemiseks ettevalmistusi teha. Rimke sõnul on väikeses kodus mõistlik kasutada mööbilt, mida on võimalik kokku voltida või vastupidi pikendada. Varasemalt oli tudengitel ruumipuuduse tõttu toas üks tool, kuid see asendati kokkuvolditavate toolidega, et kõik saaksid korraga istuda ning ruumi jätkuks ka külalistele.