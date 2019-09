Eesti Energia ulatab päikesepaneelide paigaldamisel koduomanikele abikäe

Inbank Eesti tegevjuht Margus Kastein kinnitas, et üha suurem hulk Eesti inimesi pöörab oma kodu renoveerides tähelepanu tänapäevaste energialahenduste väljaehitamisele. «Mitmetes lääneriikides on ise kodus elektri tootmine ja tagasimüük võrku juba täna argipäev. Nüüdsest saavad Eesti inimesed panustada ise otseselt puhtamasse maailma ning sealjuures ka elektrikuludelt kokku hoida,» lausus ta.

«Oleme kuumaksega tasumise teinud lihtsaks. Võimalik on valida nulleurone sissemakse, puuduvad lepingutasud, haldustasud ning soovi korral saab ka jäägi ennetähtaegselt tagastada. Paneelide paigaldamisest saadav kasu on aga kohe nähtav,» lisas Aan.

Kuigi päevad on lühenemas, on päikeseelektri süsteemi planeerimiseks praegu kõige parem aeg. Nimelt saavad kodudesse paigaldatud päikeseelektrijaamad täna toetust taastuvenergia toetusskeemist. Toetust saab aga ainult siis, kui paneelid on püsti pandud enne 2020. aasta lõppu. Hiljem valminud jaamade tasuvusajad on toetuste puudumise tõttu märkimisväärselt pikemad, seega tasub huvi korral võimalikult ruttu tegutsema hakata.