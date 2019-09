Uudista oma kodupaika: maa-ameti kaldaerofotod on nüüd kõigile nähtavad

Tänavu kevadel ja suvel maa-ameti kaardistuslendude käigus kogutud uued kaldaerofotod on kõigile nähtavad ameti fotolaos. Maa-ameti fotoladu on pea kogu Eestit kattev kaldaerofotode kogu, kus on tänaseks 2,5 miljonit fotot. Igal aastal lisanduvad uued pildid, mis eelkõige on abiks maa kaardistamisel, kuid pakuvad ka silmailu.