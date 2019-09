Tänapäevastes köökides kohtab uudse trendina üht üllatuslikku materjali

Eesti Mikrotsemendi turundusjuht Maris Tamm ütleb, et nende tootevalikust leiab erineva tugevusastmega tsementi. Sobiva leiab igaüks, olgu siis vaja katta tööpind, põrand või taustasein köögimööbli taga.

Paljudel tekib kindlasti kohe küsimus, et tsement on ju poorne ja seega määrdub kergelt ega saa mingil moel kööki praktiline lahendus olla. Selle hirmu võtab Tamm kohe maha. «Mikrotsement on kaitstud erinevate kaitsekihtidega, mis takistavad vedeliku sisseimbumist ning tekitavad sileda kaitstud pinna,» selgitab ta.

Säärane pind ei vaja eriti suurt hooldust: puhastamiseks piisab tavalise neutraalse pH-ga seebi ja veega ülekäimisest. Kui tõsisemaid plekke eemaldada on vaja, tuleb puhastamisel lähtuda sellest, missugune tsement kasutusel on. Sellest oleneb ka, kui kange puhastusvahendiga seda küürida võib. Nõrgemat pinda võib kangem keemia (näiteks Cillit) kahjustada.

Tsementpinna eluiga ette ennustada ei saa. Tamme sõnul sõltub see paljuski hooldusest. «Kui ajapikku on märgata kaitsekihi kahjustumist või kulumist, ei pea kogu tsemendisüsteemi uuesti paigaldama, vaid võib uuendada ainult kaitsekihte,» räägib ta.

Mikrotsemendi paigaldamiseks on mõistlik kasutada professionaali abi, kuid Tamm räägib, et nende juures on koolitusel käinud ka kodukasutajad, kes hiljem väiksel pinnal on selle tööga hakkama saanud. «Kui oma kodus ollakse nõus töö kvaliteedile järeleandmisi tegema, võib proovida. Kindlasti soovitame enne väikese koolituse läbida, et mitte head materjali raisku lasta,» ütleb ta.