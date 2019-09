Haruldane võimalus: Eesti oksjonikeskkonnas on müügil maailmakuulsa sürrealisti originaalteos

Oksjonikeskkonnas osta.ee on oksjonile pandud hispaania maalikunstniku Salvador Dali originaalteos, mille sarnaseid Eestis kuigi tihti ei kohta. Teos pärineb 1974. aasta «Japanese Fairy Tales» sarjast.

Pildi mõõdud on 48 x 38 sentimeetrit, raami välismõõdud 89 x 64 sentimeetrit. Pilt on ostetud Soome Raudtee peakontorilt ning sellele on ka oma ala asjatundja ekspertiis tehtud.