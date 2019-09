Ekspert selgitab: kuidas müüa probleemset kinnisvara?

Kinnisvaratehingute puhul kaitsevad Eesti seadused ennekõike ostjat, mis on ka loogiline, sest müüja peab tagama, et tema poolt lubatu vastab tõele. Samas ei tähenda see seda, nagu probleemset kinnisvara müüa ei saaks. Saab küll, kuid vigu ei tohi teadlikult varjata, sest vastasel juhul rakendub varjatud puuduste säte, mis kehtib kuni kolm aastat pärast tehingut.