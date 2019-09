Mõttekoht üürnikele: koduomanike seas levinud tavapraktika võiks laieneda ka üüriturule

Eluaseme üüriturul on sügis alati aktiivne aeg – lisaks tavapärastele uue kodu otsijatele on ka palju tudengeid, kes on äsja end sisse seadnud üürikorterisse. Kui kodu ostmisel on kodukindlustuse sõlmimine juba üsna tavapärane praktika, siis üürikodu puhul unustatakse enda ja oma vara kaitsmine lihtsalt ära.