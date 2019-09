Trendidest tüdinenud sisekujundajad on tagasi juurte juures

Ajatu klassika ei kanna asjata oma nime. See on miski, mille juurde on hea naasta, kui trendide kirjust virrvarrist mõõt täis hakkab saama. Sisekujundajad, kes on oma töös kord ühte, kord teise ajastusse põiganud, paistavad nüüd sihtivat traditsioonilisemate lahenduste poole, kirjutab realsimple.com.