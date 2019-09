Tähtaeg kukub: korteriühistutel on jäänud nädal, et küsida toetust kaugküttega liitumiseks või küttesüsteemi väljavahetamiseks

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) projektikoordinaator Reet Utsu sõnab, et juba tänaseks on mitmed tublid korteriühistud oma taotlused ära esitanud, kuid vooru eelarve 500 000 eurot ei ole veel täitunud. «Seega, kui korteriühistul on eelprojekt olemas või lähiajal valmimas, siis jõuab veel taotluse ära esitada,» julgustab Utsu korteriühistuid. «Võtame taotlusi vastu 30. septembri õhtu kella 23:59-ni, kuid soovitame selle tegemist mitte viimasele minutile jätta, sest kunagi ei tea, kus võib mõni takistus tekkida,» lisas ta.