Kui kooselu läheb käärima: mees realiseeris ühisvara poole aasta jooksul pärast lahutust

Veelgi enam - mees oli jõudnud ära sahkerdada kolm sõidukit, kuurist jätnud järgi vaid vundamendi ning võtnud maha 2,6 hektarit kasvavat metsa. 140 000 eurosest ühisvarast jäi pärast mehe sahkerdusi alles ligikaudu 16 000 kahepeale jagamiseks.

Pärast abielu lahutamist kolis naine pere ühisest kodust koos ühiste lastega üüripinnale. Abielu küll lahutati, kuid jagamata jäi poolte abielu jooksul soetatud ühisvara, mida otsustati jagada hiljem. Jagamata jäi hoonestatud kinnistu koos kasvava metsaga, kaks sõiduautot, traktor ning suurem osa vallasvarast.

Möödunud aasta märtsis lahutanud naine avastas kuu aega pärast abielulahutust, et nende ühine elamine on tühjaks tassitud ja elamu on muudetud elamiskõlbmatuks: elamult oli eemaldatud ja ära viidud kõik aknad, välisuks ning siseuksed, hüdrofoor, suures ulatuses elektrijuhtmestik, pliit ning köögimööbel koos valamu ja segistiga ning wc pott. Saunast oli eemaldatud ja ära viidud sauna lava, osaliselt laudis, keris, dušisegisti, laminaatparkett ning suurem osa elamu siseviimistluses kasutatud laudisest. Hoovipeal seisnud kuurist oli järgi üksnes vundament, olgugi, et ehitusluba hoone lammutamiseks ei olnud. Lisaks oli mees katkestanud elektriliitumise ja veeühenduse.

Kuna elamule ei ole väljastatud ehitusteatist ümberehitamiseks ega taotletud ehitusluba elamu lammutamiseks, on mees kirjeldatud toimingud teostanud omavoliliselt ja seadusevastaselt.

Ühisvaraks oli ka kasvav mets suurusega 2,6 ha ning ka selle oli mees loetud kuud pärst lahutust jõudnud lageraie korras maha võtta. Sama ajaga võõrandas mees kolmandatele isikutele samuti ühisvarana registreeritud kaks sõiduautot ning traktori. Metsa osas pöördus naine süüteo teatega ka politsei poole, kuid politsei asus seisukohale, et tegemist on tsiviilvaidlusega ning nemad aidata ei saa.

Eesti Õigusubüroo jurist Merike Roosileht peab taolist käitumist erakordseks ning soovitab sellise lahenduse hirmus ühisvara jagada hiljemalt koos lahutusega. «Olen juristina töötanud 16 aastat ning lahendanud erinevaid lahutusega seotud vaidlusi, kuid midagi sellist ei ole ma veel näinud - mees on ühisvara jagamise kartuses realiseerinud sisuliselt kogu võimaliku olemasoleva vara. Minu selge soovitus juristina on varalahususe peale mõelda juba abielu ajal - üheltpoolt maandab see riske ning teisalt on pärast võimalikku lahutust oluliselt lihtsam asju ajada ning jagada. Kui lahutatakse siiski ühisvara režiimis olles, soovitan vara jagamisega tegelema hakata koheselt pärast lahutust,» sõnas Roosileht. Kõnealune ühisvara jagamise nõue on tänaseks antud kohtu menetleda.