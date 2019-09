Haruldane võimalus: Kloogaranna külas pakutakse imelist mereäärset villat müügiks

Imetabane villa, üldpinnaga 277,9-ruutmeetrit, asub 3000-ruutmeetrisel kinnistul ning teeb oma planeeringu kui asukoha poolest suured silmad ette küll. Hoone ehitusel on kasutatud kõige kvaliteetsemaid materjale ja ehitusvõtteid. Tegu on soklikorrusega ühekorruselise puitkarkasselamuga, mis koosneb omakorda kahest eraldiseisvast elamispinnast, mis on ühendatud sama katuse ja terrassiga.