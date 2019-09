Kuidas uusarenduste rägastikus normaalse koduni jõuda?

26-aastane Reeli otsib juba poolteist aastat seda õiget kodu. Kuigi ta elab Tallinnas, kus valik peaks olema üsna lai, ei ole noorel naisel õnnestunud seda õiget leida. «Me oleme praegu elukaaslasega kahekesi, aga tahame osta kodu, kust me ideaalis ei koli enne, kui plaanitud kaks-kolm last on suureks kasvatatud,» räägib noor naine. Sellist on aga uskumatult raske leida, sest sageli on ka kodud, mis väljareklaamitud kui perekorterid, kohutavalt ebamugava planeeringuga või uskumatult tillukesed.

«Me ei soovi osta perekorterina väljareklaamitud kodu, kus on küll väga palju ruutmeetreid, aga vaid kaks magamistuba. Enamiku korterist moodustab köök-elutuba, mis on tõesti avar, aga tube on kokkuvõttes liiga vähe, et seda perekorteriks nimetada saaks,» toob naine ühe näite paljudest.

Ta ei mõista, mis sellise arendaja mõtteis on. «Kas arvatakse, et ostja ei pane tähele, et sellises kodus pole piisavalt tube? Et koplisarnane elutuba pimestab nii, et puudused jäävad märkamata?» küsib ta.

Alati ei leidugi kõigile sobivat

Arhitekt11 partner ja volitatud arhitekt Illimar Truverk ütleb, et kellelegi kodu kavandades tuleks eelkõige mõistagi silmas pidada funktsionaalsust: ilmakaari järgiv ruumiplaneering, arvestamine pere suuruse, huvide ja eri vanusegruppidega. «See tähendab, et reeglina võiks köök asuda hommikupäikesepoolses korteri osas ja õueterrass või rõdu õhtupäikese käes. Sellest omakorda tulenevad erinevate tubade-tegevuste omavahelised seosed, nende arv ja paiknemine ning vastavalt kasutajate vajadustele ka nende suurused. On soovitatav, et kodus, korteris, ei oleks toad läbikäidavad,» sõnab ta.

Kindlasti tuleks elamut planeerides läbi mõelda ka panipaigad ja kodu head toimimist soodustavad abiruumid. «Nii võiks olla eraldi majapidamisruum. Majades on see levinum, kuid ka korteris on see vägagi tervitatav. Pesumasin ja kuivati ei pea ilmtingimata asuma vannitoas, vaid võiks paikneda samuti eraldi ruumis,» räägib arhitekt.

Ta soovitab kõigil, kes uut kodu otsivad, kas või korra konsulteerida sisearhitektiga, kes aitaks lähtuvalt konkreetse pere vajadustest paika panna, millist kodu peaks vaatama ja millised on mõistlikum kohe välistada.

Truverk räägib, et näeb uusarenduste puhul teinekord olukordi, kus arhitekt on üritanud oma teosesse panna kõik ideed korraga, mis ehk varasematest projektidest välja on jäänud. «Sellega kogu tervik ja arhitektuuri puhtus vaid kannatab. Parimad majad on ikkagi keskkonda sobituvad, läbimõeldud plaanide, kindla arhitektuurse idee ja puhta stilistikaga. See on töö, mis vajab pisut rohkem aega, et lasta mõtetel settida. Nii nagu hea vein tahab laagerduda, vajab ka hea arhitektuuri loomine aega. Kui aga arendaja seab projektile lühikesed tähtajad, siis võib ka tulemus kannatada. Tuntumad ja kogenumad arendajad oskavad aga õnneks sellega arvestada,» ütleb ta.