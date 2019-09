Geniaalne nipp, mis aitab kodu kordades tolmuvabamana hoida

Selleks, et kodu oleks kergem koristada, ei ole vaja muud kui mõelda sisustamisel täpselt läbi, kuidas seda hiljem koristama hakkad.

Väga heaks lahenduseks on jalgadel ja seinale kinnitatud mööbel, mille alt on võimalik muretult tolmu võtta. Nii langeb ära variant, et muu elamine saab korda, aga riiuli- ja kapialused jäävad paksu tolmukorra alla.