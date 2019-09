Fotod: Viljandimaal on müüa taluromantiku unistus

Viljandimaal Kuudekülas on müüa Saaretohvri Hansu talu. Rekonstrueerimisjärgus hoone on iga taluromantiku unistus: siia saab endale kujundada täpselt sellise maakodu, millisena neid esimese Eesti vabariigi ajal ehitati.

109-ruutmeetrise elamispinnaga 126-ruutmeetrine maja valmis 1930. aastal. Hoonesse jääb osaliselt sisse mööbel. Majas on sees elekter, olemas on tööstusvool, katus on eterniidist.