Maakler: keskkonnasõbraliku maja ehitus algab akendest ja soojustamisest

Keskkonnasõbralik maja on hoone, milles elades maha jääv jalajälg loodusele jääb võimalikult väike. Maja renoveerimisel või ehitamisel on ühed olulisemad tegurid keskkonnasõbralikkuse aspektist kütteallikas, aknad ning maja soojustamine.

Meie kliimavööndis kasutatakse maja kütteallikat olenevalt aastast vähemalt 9-10 kuud. Seega tuleb kütteallika planeerimisel mõelda kindlasti keskkonnasõbralikkusele ja teha tasuvusarvutusi päikesekollektori ning päikesepaneelide rajamiseks. Maja puhul tasub kaaluda maasoojuspumpa, kuna maasoojus on puhas salvestunud päikeseenergia, mida ammutatakse maapinna ülemistest kihtidest, puurkaevust või lähedal asuvast järveveest. Kuna tegemist on taastuva energiaallikaga, aitad seeläbi minimeerida tekitatavat süsinikdioksiidi emissiooni. Lisaks aitavad maasoojuspumbad küttekuludelt säästa. Sobiv maasoojuspump valitakse vastavalt maja küttevajadusele, küttesüsteemile ning vabale maapinnale. Maasoojuspumbasüsteem tagab kütmise ja sooja tarbevee vajaduse. Lisaks on süsteemi võimalik kasutada ka jahutamiseks kuumadel suvepäevadel.