Sügistalvised sisustustrendid: looduslähedus ja autentsus

IKEA sisekujundaja Baiba Freija sõnul on sügis-talvise sisustustrendi peamiseks märksõnaks looduslähedus. «Inimeste teadlikkus looduslähedusest ning keskkonnasäästlikkusest on viimaste aastate jooksul tõusnud, mistõttu eelistatakse kasutada ka naturaalseid disainilahendusi,» lausus Freija. Näiteks eelistatakse kasutada naturaalset värvipaletti, eriti just beeže, kreemikaid ning rohelisi toone. Samuti ka naturaalseid tekstuure, pehmeid kangaid nagu villa ja mohääri ning looduslikke materjale, näiteks korki ja rotangi.

Freija lisas, et vaatamata sellele, et looduslikud ning autentsed disainielemendid on populaarsed, on nende kõrvale on tekkimas uusi trende. Näiteks on muutumas üha populaarsemaks vegan disain ning Aafrikast inspireeritud disain. «Inimeste jaoks on vegan tooted eetilisemad ning elustiili valikuid tehes ei piirduta vaid toidulaua muutmisega,» kirjeldas IKEA sisekujundaja. Tema sõnul on tõeline vegan kodu selline, kus püütakse täielikult vältida loomse päritoluga toodete kasutamist, sealhulgas ka naha, villa ning siidi kasutamist.

Siin on kiire ülevaade sügis-talvistest sisustustrendidest:

Uus Skandinaavia

Uus Skandinaavia stiil on peamiselt seotud tekstuuri lisamisega. Eelista beeže varjundeid, naturaalseid tekstuure, pehmeid kangaid (näiteks vill, mohäär, lambanahk), ning looduslähedast rohelist.

Kreemjad toonid

Karamell, kreem, või, toffee – kõik kreemjad värvid on praegu moes. Eriti trendikas on, kui erineva varjundiga kreemjaid värve on kasutatud ühes toas.

Paberlambid

Aasiast inspireeritud paberlambid on praegu väga trendikad valgustuslahendused. Suured või väikse, üksikud või kimbud – nende abil on lihtne tuua tuppa veidi eklektilisust.

Tumeroheline

Roheliste värvitoonide hulgast on sellel aastal kindlasti kõige populaarsem tumeroheline. Seda peamiselt selle tõttu, et see töötab ideaalselt looduslike elementidega ja neutraalsete värvidega. Lisaks on värv ise üsna tagasihoidlik, mistõttu on seda lihtne sobitada igasse interjööri.

Looduslikud materjalid

Looduslike materjalide populaarsus on tihedalt seotud autentsusega. Kork, rotang ja sisal leiavad palju uusi kasutusviise ka disainis.

Afro-stiil

Moeeksperdid ja trendiloojad ennustavad Aafrikast inspireeritud disainile kõrget lendu. Ka IKEA plaanib lansseerida oktoobris uue kollektsiooni VÄRMER, mis on saanud innustust aafrika stiilist.

Kootud kangad

Geomeetria stiil on jätkuval väga populaarne, kuid üha rohkem võime märgata kootud mustreid. Käsitsi kootud kangad, mis on tehtud eetiliselt kohalikust materjalist, on tohutu trend.

Vegan

Veganlus on eetiline valik, mis ei piirdu enam ainult toidulauga. Veganlus ulatub ka sisedisaini, sest tõeline vegan kodu on selline, mis on täielikult loomsetest toodetest vaba. Ei nahka, villa ega siidi. Selle tagajärjel on populaarsust kogumas vegan nahk.

Aktsenttoonid

Pastelsed ning kreemjad toonid olid juba eelmisel aastal ülimalt populaarsed, kuid tänavu võib varasemast rohkem näha sisedisainis aktsenttoone. Näiteks küllastunud värvitoone ehk erksaid täisvärve, mis mõjuvad neutraalsete ja passiivsete toonide taustal väga aktiivselt.

Tsitrus

Sellel aastal on kõik kollased värvitoonid moes. Alates Z-generatsiooni kollasest lõpetades sinepikollasega. Lisaks nendele värvitoonidele sobib ideaalselt sumedatesse sügisõhtutesse tsitruse kollane.

Sillerdavad värvid

Sillerdavad värvid on värvid, mille värvus muutub vastavalt vaatenurga ja ka valguse muutumisele. Näiteks sillerdavad seebimullid, liblikate tiivad, merekarbid. Sel hooajal peegeldab IKEA seda nähtust ka oma kangastel.

Ümarad seljatoed

Seitsmekümnendate tagasitulek on oluliselt mõjutanud ka mööblidisaini. Näiteks on taas populaarseks muutunud ringikujulised mööbliesemed. Eriti populaarsed on just ümarate seljatugedega toolid.

Multifunktsionaalsus

