Ukrainlased teevad tutvust Eesti korteriühistute praktikatega

Jaadla tutvustas Eesti Korteriühistute Liidu koolituskeskuse kui ÜRO säästva elamumajanduse õppekeskuse rolli Ukraina korteriühistutele õppeprogrammide valjatöötamisel. Tema sõnutsi on Ukraina astumas esimesi samme teadliku ja süsteemse korteriühistute koolituse teel. «Eesti Korteriühistute Liidu koolituskeskusel on olemas toimivad litsentseeritud koolitus ja õppeprogrammid, millest Ukraina poolel on kindlasti midagi õppida ja üle võtta,» lisas Jaadla.

EKÜL juhatuse liikme, õigusosakonna juhataja Urmas Mardi sõnul on külalised eriti huvitatud Eesti elamuvaldkonna õigusaktidest ja sellest, kuidas on need Eestis praktikas rakendunud. «Huvipakkuv on neile see, kuidas on Eestil õnnestunud saavutada korteriomaniku vastutus oma kodu eest; samuti kuidas nii paljudes korteriühistutes on jõutud otsusele maja terviklikult renoveerida, et ka vabatahtliku ühistegevusega suudavad meie korteriühistud väga palju ära teha, nt majaümbruste korrastamisel. Samuti tunti suurt huvi omavalitsuste toetusmeetmete vastu korteriühistutele,» vahendas Mardi.