Pealinna üüripakkumiste hinnad kerkisid aastaga korraliku protsendi

Üüripakkumiste märgatava hinnatõusu taga on üürikorterite kvaliteedi paranemine. Järjest enam on portaalis KV.EE üüripakkumises uusi ja kvaliteetseid kortereid. Uute ja kallimate korterite üüripakkumise suurenemine tõsta pakkumiste keskmist hinda.

«Samas ei luba see teha järeldust, et sama korteri eest saab tänavu küsida aastatagusest 7 protsenti rohkem. Samaväärse Tallinna üürikorteri hind on aastaga suurenenud pigem 3-6 protsendi võrra,» selgitas KV.EE juht Tarvo Teslon.