VAATA OTSE! «Kodutunne» läheb appi vahvale suurperele, kus kasvab 9 last

Perekond Orrid on üks väga vahva suurpere, kus kasvamas 9 last! Lapsed tööd ei karda ja vanem tütar alustas õpinguid Tartu Ülikoolis, kuid pere abistamiseks tuli kahjuks õpingud katkestada.

Osa ruume majast on valmis, kuid teha on veel palju. Kõige olulisem ruum – köök – on just see, mille osas «Kodutunne» abikäe tahab ulatada. Jõuluks koju!