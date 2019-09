Kas müüa kinnisvara koos sisustusega või ilma?

Reeglina tähendab müük koos sisustusega seda, et eelmised omanikud jätavad korterisse või majja kõik mööbli ja võtavad kaasa ainult isiklikud asjad. Üldjuhul saab kinnisvara müües arvesse võtta siiski vaid kohtkindla mööbli väärtust – tavaliselt on selleks köögi- ja vannitoamööbel. Kui need on kvaliteetsed ja heas seisukorras, siis tõstavad need kindlasti korteri või maja hinda. Lahtistel mööbliesemetel seevastu turuväärtust ei ole ja kinnisvara nende arvelt kõrgemaks hinnata ei saa.

Küll aga aitab korraliku kvaliteetse mööbli olemasolu müüki stimuleerida – ostjale võib hästi sisustatud korter või maja muljet avaldada ja tema ostuotsust kiirendada. Samas tuleb arvestada sellega, et pilt pärast seda, kui endised omanikud on korterist või majast välja kolinud, võib olla küllatki erinev sellest, kui sisustuses oli veel palju nende pereliikmete isiklikke asju. Seepärast tasub ostu-müügilepingus võimalikult täpselt fikseerida, mis esemed korterisse või majja jäävad ja mis mitte. See aitab vältida osapoolte võimalikku erimeelsusi pärast ostu-müügitehingu sõlmimist.

Sobiva kinnisvara valikul ei ole mööbli olemasolul aga peaaegu üldse kaalu. Palju olulisemad on kinnisvara asukoht ja korterelamu üldine seisukord. Korteris saab küll kalleid materjale kasutades uhke remondi teha ja eluruumid kauni mööbliga sisustada, aga kui elamu asukoht on halb või see on vana ja renoveerimata, selles on probleeme näiteks soojapidavusega või katuse läbilaskvusega, siis ei ole kallist sisustusest abi ja korteri turuväärtus jääb suhteliselt väikeseks.

Kuna mööbliesemete soetamine on kulukas ja ajamahukas, on investoritel kasulikum soetada kinnisvara koos sisustusega. Seega on investor üldjuhul huvitatud just möbleeritud korteri ostust, sest see aitab tal kokku hoida nii aega kui ka raha. Samas mängib ka investeerimiseks ostetava kinnisvara juures olulist rolli selle asukoht ja elamu üldine seisukord. Turul on nõudlus just uuselamutes paiknevate üürikorterite järele, kus on tänapäevased mugavused ja madalad kommunaalkulud. Kindlasti tasub uuselamus asuv kõrgema hinnaga korter pikas perspektiivis end investeeringuna paremini ära kui vanemas elamus asuv ja kallilt sisustatud korter. Vanemate hoonetega kaasnevad pahatihti ettearvamatud remondikulud, uuselamukorteri omamine ja üürimine ootamatuid lisakulutusi ja ebamugavusi aga tuua ei tohiks.