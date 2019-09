Laenuga kodu ostmine on Eestis odavam kui üürimine

Hinnad kasvavad kiirelt ja igas sektoris. Aga niisamuti on pidevalt tõusnud inimeste sissetulek. Üldisest kasvust soodsamad pangamarginaalid on paljudele heaks alternatiiviks üürimise asemel oma kodu osta, sest nähakse, et pigem maksta juba päris enda kodu eest.

Kuni 200 eurot võitu

Kuigi kõik on paljuski kinni detailides, näiteks omafinantseeringu suuruses ja laenu sihtotstarbes (kas kodu- või kapitalilaen), võib laias laastus tuua näitena 100 000 eurot maksva uusarenduse korteri, mille igakuine laenumakse on tüüptingimustel ca 300-350 eurot. Sarnase korteri saab üüriturult minimaalselt 500 eurose kuumaksega.

Suur nõudlus üürikorterite järele on pikemas perspektiivis püsiv, mis tähendab, et nende hinnatase on ka edaspidi kõrge. Lisaks on ka Euroopa Keskpanga tegevus intressimäärade madalal hoidmisel ja inflatsiooni kasvatamisel pigem laenamist soosis tegevus.