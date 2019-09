Koht, kust väga paljud koduomanikud unustavad tolmu võtta

Tolmu võtmine pole teab mis raketiteadus, ometigi jäävad paljudel koduomanikel põrandaliistud kahe silma vahele. Iluliistud pälvivad tähelepanu tihtipeale alles siis, kui need sentimeetripaksuse tolmukihi alla on mattunud.

Tolmuimejaga toimetades tasub seega ka oma põrandaliistud spetsiaalse otsikuga üle käia, vahendab goodhousekeeping.com. Kui liistudel olev tolm on seal pikemat aega jõude seisnud, tasub need esmalt niiske lapiga üle käia, et üleliigne mustus ja tolmukübemed eemaldada.