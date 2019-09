Fotod: Harjumaal on müüa väga haruldane maja

Harku vallas looduskaunis ja rahulikus piirkonnas on müüa 2005. aastal ehitatud kvaliteetne kahekorruseline eramu. Tegemist on valgusküllase majaga, mille tagavad suured aknad ja avar planeering. Lisaks on kinnistul eraldi külaliste- või saunamaja (ehitusaeg 2014) ja garaažihoone koos mahuka panipaiga ja puude hoidmiseks mõeldud ruumiga. Hoonete kogupind 270 ruutmeetrit. Tegemist on püramiidmajaga.

Maja kogupind on 162 ruutmeetrit. Planeering on hästi läbi mõeldud - esimesel korrusel avar elutuba, köök, magamistuba/kodukontor, ruumikas ja valge vannituba koos tualetiga, tehnoruum ja walk-in garderoob. Elutoas lisab hubasust kamin.

Enam kui 4000-ruutmeetrine kinnistu on tõeline kunstiteos, aias on lugematul arvul ilutaimi, lilli ja puid, lisaks kasvavad kinnistul keskkonnale omased kadakad ja maranad. Hoov on kõigist külgedest hekiga piiratud ning oma suuruse tõttu piisavalt privaatne. Majaesine ala ja maja räästaalused on kaetud tänavakivi sillutisega. Uut omanikku ootab ka kasvuhoone ja põllunurk, kus võimalus köögivilju kasvatada. Õuealal on veel lehtla, kus saab pere või sõpradega mõnusalt aega veeta.