Fotod: avalikustati Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemia 2019 nominendid

«Tänavu on linna keskväljakute aasta. Need on valminud nii „EV100« programmi „Hea avalik ruum» raames, kui ka linnade endi ettevõtmisel, eestvedamisel, linnaelanikega koos kavandades ja valmis ehitades. Kvaliteetne elukeskkond, mitmekesine linnaelu ning õue kutsuv väliruum pole enam pelgalt sõnakõlksud, vaid reaalsuseks saanud teod. Eriti rõõmustav on see, et esiletõstmist vääriv maastikuarhitektuur ja väliruum pole ainult suurematesse linnadesse koondunud, väga palju esitati sel aastal just väikelinnade projekte,» iseloomustab seekordseid aastapreemiate nominente maastikuarhitekt Merle Karro-Kalberg.