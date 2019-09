Üllatuslik faktor, mis aitab vältida stressi ja saavutada tööelus parimad tulemused

Nii saab 90 meetri pikkune, algselt kahe hoone vaheline ala kasutatud võimalikult multifunktsionaalselt. «Päeval on võimalus tulla einestama, vaadata parasjagu väljas olevat kunstinäitust või teha pikem telefonivestlus korvtoolis kiikudes. Õhtusel ajal saab seal korraldada erinevaid üritusi,» rääkis lahendust loova elektri- ja valgusinseneribüroo Edites OÜ valgusdisainer Marko Kuusik Fahle kvartali töötajate tulevasest töökeskkonnast.

Edites on erinevate kasutusfunktsioonidega ala jaoks välja töötanud valgustusstsenaariumid, mis kohanduvad vastavalt vajadusele. «Üheks meie väljakutseks on olnud valgustite valik - 12 meetri kõrgusel asuv klaaslagi ei tohiks saada varjatud massiivsete valgustite poolt, et ka üles vaadates märkaks inimene kõigepealt taevast ja klaaslae sümmeetrilist konstruktsiooni,» kirjeldas Kuusik loodavat lahendust.

Ka Galerii seintele lähevad praeguse kava kohaselt valgustid. «Need annavad heledust just seinte ülaosale ja loovad valguse intensiivsuse ülemineku ülevalt alla nagu loomulikul valgustusel,» rääkis Kuusik. Lisaks on plaanis kasutada goboprožektoreid, millele lisatakse lehekujulised šabloonid.

Head eeldused stressivabale keskkonnale

Stressi vähendamiseks tuleb Kuusiku sõnul argine ja tempokas töörütm kas või lõuna ajal korraks pausile panna. Selleks on Kuusiku sõnul koostöös erinevate osapooltega Fahle parki loodud hea ja läbimõeldud keskkond. «Fahle pargi puhul on KAOSe arhitektide poolt selle võimaldamise suunas ära tehtud meeletu töö,» märkis ta. Fahle töötajatele ja külastajatele on loodud mitmeid erinevaid võimalusi maja lähiümbruses erinevateks istumisvõimalusteks ja näiteks Postimehe maja eest avaneb linnavaade, mille nautimiseks on loodud Fahle parki väga head võimalused.

Veel rõhutab Kuusik, et töötaja jaoks on tähtis looduslähedus ning sellega on arvestatud Fahle pargi Galerii loomisel. «Kino maastikuarhitektid on seal põiminud oskuslikult nii hooned kui haljastuse – sisenedes Galeriisse astud just kui totaalselt teise kohta, nagu oleksid metsikus looduses,» märkis ta. Kõige sellega arvestatakse ka valgustuse disainimisel. «Oleme võtnud valgustust kui siduvat osa erinevate elementide vahel – ka meie märksõnadeks töö tegemisel on olnud loodus ja loomulik päevavalgusrütm,» selgitas Kuusik.

«Valgustusdisain ühendab endas tehnilised aspektid, esteetilise välimuse ja kasutusmugavuse,» kinnitas Kuusik. «Läbimõeldud valgustusega võib lisaks ruumi tajumisele anda edasi koha iseloomu, tekitada külastajas emotsioone ja luua teadlikult sihipärast atmosfääri,» rääkis ta, lisades, et omab põhjalikke teadmisi valgusest ja selle mõjust inimesele.

Tõstab produktiivsust

«Inimese produktiivsust mõjutab kõige rohkem teda ümbritsev keskkond, mis peab olema inspireeriv, ilus ja võimaldab mõtetel puhata,» kirjeldas Kuusik oma tööpõhimõtteid. «Inimesed tahavad enda ümber keskkonda, mis seda kõike võimaldab ja et kontoritöös saaks silmadele puhkepausi andes pilgul kuskil rännata,» rõhutas ta.