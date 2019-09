Prantsuse interjöörid vilistavad sisekujundusmaailma põhimõtetele

Prantsuse keeles on ütlemine: plus ça change, plus c'est la même chose ehk mida rohkem midagi muutub, seda enam jääb see samaks. Sama kehtib prantslaste sisustusharjumuste kohta. Prantslased ei käi trendidega kaasas, vaid loovad neid eneselegi märkamata käigupealt ise, kirjutab elledecor.com. Kõik, mis vähegi majesteetlik või uhke, on prantslaste kodudes esindatud. Aristokraatia on märksõna, mille ümber nende kodu pöörlevad.