2 aegunud värvitooni, mille võib remondi nimekirjast maha tõmmata

Menuka ehitus- ja sisustussaate «Property Brothers» saatejuhid Jonathan ja Drew Scotti meelest on ketšupipunaste ning sinepikollaste värvitoonide aeg ümber. Kaks ajaratta hambusse jäänud värvi annavad korraliku hoobi kodu müügihinnale ning jätavad kodust küllaltki aegunud mulje, kirjutab southernliving.com.

Vennaksed on veendunud, et kahe seinavärvi koht peaks olema 1990. aastates ning seda, mis on juba kord ajalukku kirjutatud, ei maksa palavikuliselt taas välja kaevama hakata.