Kaua võib? Tallinna üürikorterite hinnad kallinesid aastaga veelgi

Eesti suurimas kinnisvaraportaalis KV.EE pakuti augustikuus Tallinna kortereid üürile keskmise hinnaga 12,10 eurot ruutmeetri kohta. Aastataguse ajaga võrreldes on üüripakkumiste keskmine hind kasvanud 6,8 protsendi võrra. See on märksa enam, kui on kerkinud korterite müügipakkumiste hinnad või tehinguhinnad.