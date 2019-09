Asjatundjad on rääkinud: selle ajatu materjali tähelend ei hääbu veel niipea

Möödunud aastal vaikselt kanda kinnitama hakanud samet on võitnud sisekujundusmaailma südame ning paistab, et vaimustust sametpehmest materjalist jätkub ka eelseisvatesse aastatesse, vahendab purewow.com.

Samet lausa pakatab glamuurist ning rafineeritusest, lisades interjööridesse maitsekat eripära. Selleks, et kodusesse interjööri sametivaimustust edasi kanda, ei ole seejuures sugugi palju tarvis. Piisab ühest-kahest padjast diivanil või pleedist-tekist, et elamispinnale oluliselt suursugusem mulje anda. Kes soovib aga veidi pikaajalisemat investeeringut, võib ka sametist diivani muretseda. Vattpehmest materjalist mööblitükist piisab, et ülejäänud eluruum selle ümber särama panna.