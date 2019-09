IKEA uus kataloog on pühendatud uutele algustele nii elus kui kodus

Jätkusuutlikkus ning loodusvarade säästmine on IKEA igapäevatöös olulisel kohal. «Kasutame võimalikult palju taaskasutatavaid materjale, loome tooteid, kus jätkusuutlikkusele pannakse rõhku juba tootearenduse algfaasis ning kasutame digitaalseid kliendikaarte. Samas suunas liigume ka oma kataloogiga,» sõnas IKEA Tallinna väljastuspunkti juht Aleksejs Mihailovs. Ta lisas, et tänasest on digikataloog kättesaadav ka IKEA Eesti kodulehel ning veebilehel registreerunud kasutajad saavad tooteid otse kataloogist osta.

«Nii modernsete töövõtete kasutamine kui loodusvarade säästmine on muutnud ka meie tööpõhimõtteid: tavapärased kahepäevased koosolekud muutsime virtuaalkoosolekuteks, töögrupid sõid taimetoitu ning sisekujunduslahendused jäädvustati ühe kaadriga, misjärel muutis 3D graafiline disainer need igale sihtriigile sobivaks. Kõik sellised muutused töökultuuris on olulised, sest need aitavad kaasa kliimamuutuste ohjamisele ning tootmiskulude vähendamisele,» lisas Mihailovs. Ta lisas, et kataloogi loomisel peeti oluliseks, et kataloog edastaks fotode kaudu ka IKEA väärtusi. Näiteks leiab kataloogist eri rassi, vajaduste ning kodudega fotod, mille eesmärk on peegeldada päris kodust elu.