Veneetsia stiilis kodude nurgakiviks on luksus ja kullasära

Veneetsia on linn, mis meelitab inimesi oma rikkalike värvivarjundite ja arhitektuuriga. Linnal, kus saavad kokku romantika ja ajalugu, on üht-teist ka meie interjööridesse lisada.

Veneetsiast eeskuju võtnud interjöörides kohtab nii vääriskive kui marmorit, mis on sealkandis justkui omatte aristokraatia märgiks. Selle kõige juures ei puudu ühest Veneetsiast snitti võtnud majapidamises ka suuremõõdulised ja uhkete raamidega peeglid aga ka klaasvitriinid ja freskod. Aukohal on kindlasti ka suuremõõdulised kardinad ja kangad, mis üldpildi ühtseks tervikuks seovad. Mis veelgi enam - kogu see uhke komplekt on mässitud kulla