Nukker seis: täna ehitatud maja tulevikus raha tagasi ei teeni

Martin Vahteri sõnul on elumajade hinnad võrreldes korteritega lausa ebaõiglaselt madalad, kuigi ehituskulu on kõrgem. «Kurb on see, et kõige suurem risk miinusesse jääda on iseendale ja headest materjalidest ehitatud majade puhul,» rääkis Vahter.

«Eestlased linnastuvad ja oma maja pole enam nii populaarne. Natuke kummaline, aga inimesed ostavad 300 000 euro eest pigem 100-ruutmeetrise korteri koos parkimiskohtadega keskusesse, kui ilusa funkmaja koos aiaga äärelinna. Seda näitab ka tehingute statistika – ühe eramu kohta tehakse Harjumaal 30-50 korteritehingut. Kui korterite ruutmeetrihinnad on vähemalt Tallinnas igal aastal ligi kümme protsenti kasvanud, siis majade puhul on jäänud pikaks ajaks samale tasemele, olenemata inflatsioonist ja ehitushinna tõusust,» ütles Vahter.

«Suuremate kaotustega tuleb arvestada tavaliselt eksklusiivsete, Tallinnast või paarist suuremast linnast kaugemale rajatud eramute puhul. Pool miljonit eurot ehituse alla panna polegi nii keeruline, aga pärast sama raha tagasi saada on väga raske. Turg on lihtsalt nii väike ja selliseid tehinguid tehakse vaid üksikuid. Näiteks miljon eurot maksnud maja puhul tuleb arvestada, et järgmisel päeval müües on hind julgelt kolmandiku võrra madalam,» rääkis Vahter ja lisas, et tõmbekeskusest kaugemal võib vähese turunõudluse korral maja reaalne müügihind olla isegi poole väiksem.

«Inimesed on mugavamaks läinud ja saavad aru, et maja pidamine nõuab lisaks suuremale kulule ka enda aega ja pühendumist. Ise ehitada on praegu riskantne, sest suure tõenäosusega sissepandud raha müügi korral tagasi ei saa. Pigem soovitan vaadata majade järelturgu – ostja võib siin väga hea tehingu teha,» rääkis Vahter.