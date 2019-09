Fotod: suurepärane näide sellest, kuidas kaks last praktiliselt ja soodsalt ühte tuppa mahutada

Sel nädalal jõudis Lätis vaatajateni IKEA telesaade «Minu kodu IKEAga», kus viiakse läbi 10 erineva ruumi totaalsed muutumised, et lahendada tüüpilisi sisustusprobleeme: kuidas mahutada kaks last ühte tuppa, renoveerida kööki väikse eelarvega või värskendada kodu, mis pole remonti näinud aastakümneid. Esimeses totaalses muutumises tutvustas IKEA disainer, kuidas muuta lastetuba sobilikuks kahe suure vanusevahega õele.

Riias elavas perekonnas kasvavad 6-aastane Emily ning 9-kuune Rebeka. See aasta on neile suureks muutuste aastaks, kuna Rebeka alustas kooliteed. Seetõttu tuli võtta ette toa remont, et muuta tuba koolilapse vajadustele vastavaks.

IKEA sisekujundaja Ieva Buka sõnul on lastetoa sisustamisel alati mitmeid väljakutseid. Näiteks tuleb leida koht mänguasjadele, tuba peab olema lihtne muuta laste kasvades ning kui toas elab rohkem kui üks laps, siis tuleb leida sobiv lahendus kõigile.

FOTO: Ikea

FOTO: Ikea

Suurimaks väljakutseks laste suur vanusevahe

Ieva Buka sõnul oli toa kujundamise suurimaks väljakutseks laste suur vanusevahe, kus üks laps alustas kooliteed ning teine õppis äsja käima. Toa sisustamisel tuli leida viise, kuidas väiksemale õele leida piisavalt tegevust selleks ajaks, kui suurem õde soovib rahulikult õppida.

Seega otsustas IKEA sisekujundaja keskenduda toa funktsionaalsusele ehk leida sisustuslahendused, mida on lihtne muuta laste kasvades. «Tuba kujundades tasub kõigepealt mõelda läbi, milleks tuba kasutama hakatakse: magamiseks, töötamiseks, söömiseks või lõõgastumiseks. Seejärel saan valida peamise mööblieseme, näiteks voodi, garderoobi, diivani või töölaua ning kujundada kogu ülejäänud tuba selle ümber,» selgitas Buka.

FOTO: Ikea

FOTO: Ikea

Hõlpsasti muudetav mööbel

Lisaks oli ema soov, et toa mööbel peaks vastu vähemalt viis aastat enne, kui mööbel tuleb taaskord välja vahetada. «Mulle väga meeldis pereema keskkonnasõbralik mõtteviis. Soovitan kõikidele lastevanematele osta muudetava suurusega mööbliesemeid nagu voodi, laud, tool, riiulid, mille kõrgust või pikkust saab muuta vastavalt lapse kasvule,» kirjeldas IKEA sisekujundaja. Näiteks Emilyle valiti voodi, mida saab pikendada kuni 2m pikkuseks ning Rebekale võrevoodi, millest saab teha tavalise lastevoodi eemaldades esikülje võre.

«Valisime ka riiulisüsteemi STUVA, millele on vastavalt vajadusele võimalik uusi riiuliosi juurde lisada. Samuti on antud kollektsioonil võimalik vahetada uste värvi ning kapinuppe, kui värvieelistused peaksid kasvades muutuma,» selgitas Buka. Töölauaks valiti Emilyle MICKE mööbliseeria laud, millega käib kaasas ka ratastega riiulisüsteem, mida saab vajadusel eemaldada. Antud töölaua eeliseks on ka võimalus lisada lauale teinegi sama seeria laud väiksema õe tarbeks.

FOTO: Ikea

FOTO: Ikea

Lambid lugemiseks ning õdusa õhkkonna loomiseks

Enne totaalset muutumist kasutati toa valgustamiseks kahte lahendust – ripp- ja seinavalgusti, mis on tüüpilisteks valguslahendusteks enamikes Eesti kodudes. «Ühest rippvalgustist terve toa valgustamiseks enamasti ei piisa, mistõttu kasutasime sisustamisel seitset erinevat lampi. Näiteks funktsionaalne lugemislamp laua ning voodi kohal ja dekoratiivlambid õdusa õhkkonna loomiseks,» lausus IKEA sisekujundaja. Ta tuletas ka meelde, et lastetoas on parem kasutada LED lampe, kuna need säästavad energiat ning on turvalisemad, sest ei kuumene. Lisaks on soovitatav kasutada spetsiaalselt lastele disainitud lampe, kus on erilist tähelepanu pööratud just turvalisusele, näiteks need ei kuumene ega sisalda kergesti katkiminevaid osi.

FOTO: Ikea

FOTO: Ikea

Seintel heledamad toonid

«Üks suurimaid vigu, mida lastetoa kujundamisel tehakse, on see, et kasutatakse liiga erksaid ning intensiivseid värvitoone. Tavaliselt valitakse värvitoon väikeste värvinäidiste järgi ning unustatakse ära, et suurel seinal mõjub värv palju intensiivsemalt kui näidisel. Just seetõttu soovitan valida suurtele pindadele nagu seinad heledamaid värvitoone,» selgitas Buka. Enne remonti olid seinad värvitud lillaks, heleroheliseks ning virsikukarva ehk värvitoonidesse, mis olid jäänud alles teiste tubade värvimisest. Totaalses muutumises võeti seinavärvi valiku aluseks Emily lemmiktoon roosa ning kombineeriti seda valgega, mis jättis küll mängulise üldmulje, kuid ei olnud liialt intensiivne.

FOTO: Ikea

FOTO: Ikea

Turvalisust ei tohi unustada