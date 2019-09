Fotod: Eesti tõusva populaarsusega suvituspiirkonnas on müüa äge maja

Ida-Virumaal Purtses on müüa hubane kodu unikaalse looduse ja põneva ajalooga paigas. Tegemist on alates 2010. aastast renoveeritud ja osaliselt juurde ehitatud majaga. Kõik elektri- ja küttesüsteemid on uuendatud, samuti on uuendatud kogu torustik ja kanalisatsioon, majal on uus plekk-katus.

Maja on väga soojapidav. Kõik aknad on kolmekordsed puitpakettaknad, mis lisaks sellele, et nad näevad head välja, hoiavad vähemalt sama hästi soojust. Suvel, kui õhksoojuspumbast saab õhku jahutav konditsioneer, hoiavad need aknad ka jaheduse toas ja kuumuse õues. Renoveerimise käigus on majale juurde ehitatud täiskõrguses kelder koos moodsa keskküttesüsteemiga. Sealjuures vajab maja tavapäraste talveilmadega kütmist vaid 2-3 korda nädalas.

Esimesel korrusel asub esik, kus on maast laeni ulatuv uus liugustega riidekapp-panipaik, suur tuba koos verandaga (55 m2, võimalus ehitada see kaheks või kolmeks eraldi toaks), kabinet, vannituba, mille kõrvalruumi on võimalik välja ehitada saun. Vannitoas on pesumasin. Köögis ootab pererahvast hubane pliit, täispuidust köögimööbel ja hommikuvalgusesse avanevad kauni maastikuvaatega köögiaknad ning suur kahe poolega klaaspakettuks, mis avaneb terrassile, kus on võimalik hommikukohvi juues imetleda vaadet vanale linnamäele ning kuulata kaunist linnulaulu. Talvel ootab majas elavaid lapsi aknatagune suur ja mõnus kelgumägi.

Teise korruse suures lastetoas on olemas sisseehitatud garderoob, mis jagab toa osaliselt kaheks pooleks. Lastetoa vastas asuvasse magamistuppa on tehtud peremehe ja perenaise jaoks kaks eraldiasetsevat mahukat garderoobi liugustega. Magamistoast avaneb võrratu vaade alla aiale ja akna taga asuvale linnamäele, kus varahommikuti ja õhtuti võib mõnikord näha jäneseid ja metskitsi askeldamas. Kolmas tuba on välja ehitamata ning uuel omanikul on võimalus seda oma soovide ja maitse järgi kujundada.

Maja aed avaneb terrassidena lõunasse, aias on marjapõõsad, noored ja hästi kandvad õuna-, pirni- ja ploomipuud, murelid, kirsid ja saagikad viinamarjad. Samuti on aias mõned ilupuud ja –põõsad ning maja kõrval elutoa akna taga kasvab põhjaranniku kliimas väga haruldane suur 50-aastane jugapuu. Aias on uusi taimi ootamas mõned aastad tagasi rajatud kasvuhoone. Krunti varjab tee poolt istutatud viirpuuhekk.

