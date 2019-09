Sinu kodu seinavärv võib olla põhjuseks, miks pidevalt väsinud oled

Selgus, et sinine värv aeglustab südametegevust, alandab vererõhku ja muudab inimese uniseks. Seetõttu on tegemist suurepärase tooniga magamistoa sisustamisel, aga muude ruumide kujundamisel peaks eelistama siiski teistsuguseid toone, mis ei tekita väsimust, vaid pigem ergutavad. Heaks valikuks on näiteks kollane.