Haruldane võimalus: Tallinna menukas linnajaoks on müüa harvaesinev kodu

Pelgulinna vaikses piirkonnas on müügil avara planeeringuga valgusküllane maja. Kõigest 5-minutilise jalutuskäigu kaugusel on Telliskivi loomelinnak, kõrvaltänavas on Kaja pitsa ja Ristikheina kohvik.

FOTO: KV.EE

FOTO: KV.EE

Hoone on ehitatud 1917. aastal ning täielikult rekonstrueeritud 2018. Kahekorruselises majas on põrandapinda ca 103 m² (1,6 m kõrguselt alates arvestatav pind 82,4 m2). Katusealune pind on targalt ära kasutatud, et anda võimalikult palju ruumi ja avarust.

Esimesel korrusel asuvad esik, elutuba ja hommiku päikeseküllane köök. Lisaks väike sahver/kabinet/beebi tuba, saun ja trepihall. Teisel korrusel on kaks magamistuba koos nutika vannitoaga. Ülemisele korrusele annavad lisavalgust katuseaknad ja klaasvahesein.

FOTO: KV.EE

FOTO: KV.EE

Õhk-vesi soojuspump annab sooja toa (tubades radiaatorid, esikus ning vannitubades vesi-põrandaküte) ja tarbevee, vannitubades on lisaks ka elektriline põrandaküte. Meeleolu loomiseks saab kütta rootsi kahhelahju või puupliiti. Hoonel on 2-raamsed klaaspakett puitaknad ja täispuituksed. Niisketes ruumides on sundventilatsioon, põrandaid katavad plaadid või naturaalne õlitatud puitlaudis (osaliselt orginaalne ajastutruu laudis). Välisseinad on soojustatud mõlemalt poolt palkmajale sobiva soojustusplaatidega, mis tagab väga hea sisekliima. Esimese korruse välisseinasid katab pingupapp ja tapeet, osaliselt on eksponeeritud originaalpalgid. Teine korrus on kaetud puitlaudisega ning vintskapi osa viimistletud kipsplaatidega.

FOTO: KV.EE

FOTO: KV.EE

Maja juurde kuuluvad kaks kuuriboksi ja ühine hooviala. Hoonel on notariaalne kasutuskord (kaasomand väikese kõrvalasuva kortermajaga, kellega hoovi jagatakse), toredad naabrid. Hind sisaldab kogu sisseehitatud mööblit. Kommunaalarved (5-liimelise pere arvestuses vesi, elekter ja küte) on talvel ca 130-200€, suvel 70€. Kodu pärjati Kodu Kauniks PUBLIKU LEMMIK 2016 auhinnaga.

Lähedal asuvad ühistranspordi peatused, meri, koolid, lasteaiad, poed ning Telliskivi loomelinnak. Vanalinn on 15 minutilise jalutuskäigu kaugusel.

FOTO: KV.EE