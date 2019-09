Facebookis ringlevad juba mitmendat päeva fotod, millel on näha, et Pärnumaal asuva Häädemeeste lasteaia remondi kvaliteet jätab kõvasti soovida.

Tööde tellija ja teostaja aga probleemi ei näe: öeldakse, et selline ongi meie ehituskultuur, mööndakse, et kvaliteet jätab natuke soovida ja kinnitatakse, et vead on normi piires.