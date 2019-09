Kuidas siis on: kas mädaõunad võib tegelikult ka puu alt kokku korjamata jätta?

Kuigi kiusatus võib ju tõesti tekkida, tuleks seda plaani siiski vältida. Kui õunad sügiseks ja talveks puu alla murule jäävad, võivad mädanevate õunte tõttu liikvele minna erinevad haigused, vahendab The Guardian.

Peamiselt levivad sel moel seenhaigused, mis on väga vastupidavad ka talvekülmadele, aktiveerudes uuesti kevadel.

Õunu pole väga mõistlik ka kompostida, sest need muudavad komposti väga happeliseks. Kõige targem oleks need kas eraldi kompostikasti panna või kui võimalik, viia hoopis metsa alla, kus metsloomad need ära söövad.