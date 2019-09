Paljud imevad äädikakärbsed kokku tolmuimejaga ja kuigi see tõesti on tõhus nipp, eeldab see siiski pidevat tegelemist: kärbsed tuleks tolmuimejaga kokku tõmmata vähemalt kaks korda päevas, muidu tekib neid asemele kiiremini kui sa neid eest koristada jõuad. Kuid on ka muid meetodeid.