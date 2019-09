Nädalavahetuseks lubab öökülma: oluline ettevaatusabinõu enne kui päris libedaks läheb

Pindi Kinnisvarahalduse haldusosakonna juht Reimo Roze ütles, et igasse trepikotta ja eramusse tasuks esimene graniitgraanulite kott valmis osta. «Kui hommikul õue minnes on pool majarahvast selili maas, siis on juba hilja. Minge kohe ehituspoodi ja visake graanulikott auto pagasiruumi. Kui ilmateade lubab jäidet, ei ole ka septembri keskel esimese ennetava libedusetõrje tegemine häbiasi,» lisas Roze.