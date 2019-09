Paljud koduomanikud jätavad olulise elektriga seotud probleemi pikaks ajaks tähelepanuta

Üks väga levinud praktika, milles ilmselt väga paljud koduomanikud süüdi on, seisneb vilkuvates tuledes ja nende ignoreerimises. Olgugi, et enamjaolt on taolised situatsioonid kahjutud ja hõlpsasti parandatavad, võivad need mõnikord ka varajaseks ohumärgiks olla, andes aimu vigasest ning seeläbi ka ohtlikest juhtmestiku probleemidest, vahendab apartmenttherapy.com.