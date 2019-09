Viis asja, mida IKEAst kindlasti osta ei maksa

Malm kummutid

FOTO: Ikea

Esmapilgul tundub, et tegemist on suurepärase pakkumisega: mõistlik hind ja korralik kvaliteet, mahutavad ka hästi. Paraku on needsamad kummutid seotud paljude traagiliste õnnetustega, kus need on lihtsalt lastele peale kukkunud. Pole riski väärt, isegi IKEA ise pakub palju ohutumaid lahendusi.

Klippan diivan

FOTO: Ikea

Kaasaegne ja kerge ning soodsa hinnaga diivan võib jätta mulje, et tegemist on hea pakkumisega. Pikemaks kasutamiseks on see tegelikult aga väga ebamugav, sellel pole hea istuda, ammugi ei sobi see lamamiseks. Jällegi: IKEA valikus on palju paremaid lahendusi.

Hemnes voodi

FOTO: Ikea

Kliendid kurdavad, et need voodid kipuvad lihtsalt laiali lagunema: õhuke puit ei talu eriti suurt kaalu ega voodis liikumist. Nii et madalal hinnal on oma selge põhjus.

Lack kohvilaud

FOTO: Ikea

Need on lihtsa kaasaegse kujundusega, mistõttu sobivad igasse interjööri. Samuti on lauad madala hinnaga, aga probleem seisneb selles, et need pole kestma loodud. Nad ei pea vastu ja neid pole lihtne puhastada.

Algot garderoobisüsteemid

FOTO: Ikea