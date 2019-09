Välditav viga, mida sisekujundajad müügisolevate kodude interjöörides alatasa näevad

Kuldse kesktee leidmine, ehk kodu sisustamine viisil, et see tulevikus ka potentsiaalsetele ostjatele muljet avaldaks, on midagi, mida on kole raske saavutada. Sisekujundajad mõistavad, et on raske tõmmata piirjoont isikliku stiili ja võimalike ostjate eelistuste vahel, ent päris võimatuks seda missiooni siiski lugeda ei saa.