Superstaaride lemmik iglusaunade tootja siseneb väikemajade turule

Eesti tootja Iglucraft on kogunud rahvusvahelises meedias tuntust superstaaride kaudu, kes on soetanud endale eksklusiivse iglukujulise sauna. Viljandimaa ettevõte on lisaks saunade tootmisele sisenenud ka väikemajade turule, pakkudes eramajaomanikele ning kämpingupidajatele võimalust lisasissetuleku teenimiseks.